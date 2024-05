Ziguinchor : un ressortissant français retrouvé mort pendu dans la cour d'un bar

Mercredi, une tragique découverte a été faite dans la région de Ziguinchor, au sud du Sénégal. Olivier Boussiron, un ressortissant français d'environ soixante ans, a été retrouvé sans vie dans la cour d'un bar local. Il aurait été découvert pendu à une corde par le gérant du bar, aux alentours de 8h30 du matin.



Selon les premiers témoignages, Olivier Boussiron était bien intégré dans son quartier et entretenait des relations harmonieuses avec ses voisins. La stupéfaction a donc été totale lorsque le gérant du bar a fait cette macabre découverte, alertant immédiatement les autorités compétentes.



Les sapeurs-pompiers et la police se sont rapidement rendus sur les lieux et ont pris en charge le corps de la victime, le transportant à la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor.



La police a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes et les circonstances entourant le décès d'Olivier Boussiron.