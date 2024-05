Orpaillage clandestin à Saraya : la gendarmerie interpelle 18 individus

À Saraya (Kédougou), les efforts soutenus contre l'orpaillage clandestin portent leurs fruits. Sous la direction de l’adjudant Ndao, la brigade de gendarmerie territoriale a récemment mené une opération de démantèlement à Sansamba, mettant un terme aux activités illégales d'extraction minière.

Lors de cette descente, seize ressortissants burkinabés et deux Maliens ont été appréhendés. Outre les arrestations, les gendarmes ont saisi un matériel considérable, comprenant dix-sept motos, quatre motopompes, trois groupes électrogènes, deux pompes à eau, six poulies et 21 grammes d’or, lit-on dans les colonnes du journal Sud Quotidien.

Les dix-huit individus sont actuellement en garde à vue et seront présentés au parquet près du tribunal de grande instance de Kédougou pour exploitation illégale de substances minérales et altération du domaine forestier. Ces actions démontrent la détermination des autorités à combattre l'orpaillage clandestin et à préserver les précieuses ressources naturelles du pays.