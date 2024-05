Qualifs Mondial 2026 : la RDC peaufine sa stratégie contre le Sénégal

La République démocratique du Congo (RDC) se prépare au Maroc en vue des confrontations contre le Sénégal (6 juin) et le Togo le (9 juin), lors des 3es et 4es journées du groupe B des qualifications pour la Coupe du monde 2026.



Les Léopards séjourneront en Afrique du Nord jusqu’au 4 juin, date de leur départ pour Dakar. Les Congolais occupent la troisième place du classement avec 3 points, une unité derrière le Sénégal et du Soudan, mais devant le Togo (2 points), la Mauritanie et le Soudan du Sud.



La RDC a subi une défaite à l’extérieur contre le Soudan (1-0) et pris les trois points de la victoire à domicile contre la Mauritanie (2-0).



A noter que dans chacune des 10 poules des éliminatoires Zone Afrique du Mondial 2026, prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, seule la première place est qualificative pour le troisième et dernier tour.