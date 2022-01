​1/8 de finale CAN : choc entre l’Egypte et la Côte d’Ivoire

Equipe la plus titrée en CAN avec sept titres, l’Egypte essaiera de maintenir son hégémonie sur le continent. Les Egyptiens devront d’abord passer par l’étape des 8èmes de finale de finale ce mercredi contre la Côte d’Ivoire, avant d’aspirer à un sacre. Les Pharaons seront portés sans doute par leur capitaine et leader technique, Mohamed Salah (1 but). L’ailier de Liverpool, qui peine à s’exprimer depuis le début du tournoi, tentera de retrouver ses marques, afin de permettre à son équipe de passer au prochain tour.



Les « Eléphants » armés pour faire face

Mais, une tâche compliquée attend l’équipe de Carlos Queiroz, car la Côte d’Ivoire, qui sort d’un match convaincant contre la tenante du titre, l’Algérie (3-1), sera difficile à manœuvrer. Elle pourra ainsi compter sur ses cadres comme Sébastien Haller, Serge Aurier, Franck Kessié et Nicolas Pépé, auteur de deux buts dans le tournoi, pour éjecter la bande à Salah.



Dans l’autre match de la journée, le Mali, toujours invaincu et qui compte dans ses rangs Yves Bissouma et Ibrahima Koné (3 buts), affrontera la Guinée Equatoriale. Les "Aigles" pourront s’appuyer sur leurs trois victoires en autant de confrontations contre la Nzanlang Nacional, pour assumer leur statut.



Programme 8èmes de finale

mercredi 26 janvier 2022

16h00 Côte d’Ivoire / Egypte

19h00 Mali / Guinée équatorial