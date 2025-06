L’avis de Lionel Messi sur la Coupe du Monde des Clubs

Cette nuit va débuter la très attendue Coupe du monde des clubs nouvelle version, qui impliquera 32 équipes du Japon au Mexique en passant par l’Afrique du Sud. Interrogé sur le sujet, Lionel Messi s’est dit très excité à l’idée de prendre part à cette compétition avec son équipe de l’Inter Miami, engagé dans la poule A en compagnie de Porto, de Palmeiras et d’Al-Ahly, leur premier adversaire cette nuit à deux heures du matin.



«C’est un très beau tournoi, c’est un rêve d’être là. C’est différent de ce que j’ai pu connaître avec mes clubs précédents, mais je l’aborde avec beaucoup d’envie, celle de devoir me mesurer aux meilleures équipes du monde et de jouer un vrai rôle dans cette compétition. Ce tournoi rassemble beaucoup de joueurs de toute la planète, ça vaut la peine d’être ici parce qu’il y aura de très grands joueurs», a déclaré l’octuple Ballon d’Or dans une interview sur le site de la FIFA.