Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​179 agents absents de leur poste : La mise au point ferme du ministre Dianté face à la polémique après le Magal



​179 agents absents de leur poste : La mise au point ferme du ministre Dianté face à la polémique après le Magal
Dans un entretien accordé à L'Observateur, le ministre de la Fonction publique, du travail et de la réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, justifie la demande d'explications adressée à 179 agents absents de leur poste le lendemain du Magal de Touba.

Face aux accusations de manipulation politique visant à le « mettre en mal avec une communauté », le ministre s'en défend en affirmant avoir lui-même participé au Magal et insiste sur la nécessité de préserver la continuité du service public : « On ne peut pas faire le gendarme. Mais le plus important, c'est qu'on puisse avoir une attitude à la fois responsable, mais aussi un objectif pédagogique. »

Répondant aux critiques des syndicats et aux appels réclamant l'intervention du chef de l'État, il écarte tout esprit vindicatif en martelant : « On n’est pas dans les représailles, mais dans la pédagogie. » Il rappelle que la demande d'explication constitue un « acte purement administratif » et non une sanction, tout en soulignant qu'« il n'y a aucun droit du travailleur qui a été violé. C'est, au contraire, le droit du service public qui a été violé ».

Le ministre Mamadou Lamine Dianté salue un « taux de présence record » enregistré dès le lendemain dans les services administratifs et invite l'ensemble des agents à davantage de rigueur. 
Autres articles

Fodé Bakary Camara

Mercredi 5 Août 2026 - 11:49


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter