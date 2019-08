​1xBet Partners with Chelsea FC

1xBet et le FC Chelsea viennent de convenir d’un nouveau partenariat faisant de l’agence de paris un partenaire global du club jusqu’au 30 juin 2022. Ce partenariat permettra aux deux sociétés de renforcer leurs positions et la notoriété de leurs marques à travers le monde entier. 1xBet est une référence dans le secteur mondial des paris, offrant à leurs clients une vaste sélection de paris sportifs et bien plus encore. 1xBet accepte des paris sur plus de 70 sports, y compris le football, le hockey et le tennis, entre autres.« nous sommes ravis d’accueillir 1xBet chez le Football Club de Chelsea en tant que partenaire officiel. 1xBet est l’une des entreprises avec la croissance la plus rapide dans le secteur des paris et nous nous réjouissons de les soutenir dans leur initiative visant à renforcer la notoriété de leur marque, tant au Royaume-Uni qu’à travers le monde. »« c’est un honneur pour nous de nous associer avec un club de football aussi important que celui de Chelsea. Nous garantissons une variété d’opportunités intéressantes et stimulantes pour les fans de Chelsea durant les trois prochaines années et nous brandirons bien sûr notre drapeau bleu aussi haut que possible ! »1xBet réserve de nombreuses surprises et des opportunités excitantes aux fans de Chelsea. Pour célébrer le nouveau partenariat, 1xBet organisera un concours « deviner le score » durant la saison 2019/20. Les fans basés au Royaume-Uni qui prédisent correctement le résultat des matches de Chelsea durant la Premier League sur la page de la compétition spécialement créée pour cette occasion, chelseafc.com, participeront à un tirage au sort pour gagner des billets pour des matches de Chelsea, des produits du club dédicacés et des bons pour le Stamford Bridge Megastore.