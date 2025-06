Israël-Iran : l’armée israélienne dit avoir détruit « plus de la moitié » des lanceurs de missiles iraniens, des personnes arrêtées pour espionnage à Téhéran

Au 7ᵉ jour de la guerre entre les deux pays, des habitants du nord d’Israël ont été appelés à se confiner dans des abris. Donald Trump se décidera sur une intervention militaire des Etats-Unis en Iran « au cours des deux prochaines semaines », selon la Maison Blanche, qui affirme que Téhéran n’aurait besoin que d’une « quinzaine de jours » pour assembler une bombe nucléaire.



Des alertes antiaériennes retentissent dans plusieurs régions d’Israël à la suite de tirs de missiles envoyés depuis l’Iran, selon l’armée israélienne.



Un drone a été intercepté, tôt vendredi dans la nuit, par l’aviation israélienne dans la région de Haïfa, dans le nord d’Israël, a aussi annoncé l’armée.



Israël a également lancé sur X un appel à la population iranienne pour que cette dernière évacue les environs d’une zone industrielle dans le nord du pays avant une « attaque contre une infrastructure militaire ».



Le ministre des affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, s’est entretenu au téléphone avec son homologue américain, Marco Rubio, jeudi soir. « Ils ont conjointement rappelé la menace que représentait le programme nucléaire et balistique iranien pour Israël, la région et l’Europe », a rapporté une source diplomatique française.



M. Barrot « a présenté à M. Rubio l’approche de la rencontre à Genève », prévue pour vendredi avec le ministre des affaires étrangères iranien, Abbas Araghtchi, aux côtés des chefs de la diplomatie anglais, allemand et de l’Union européenne.



Ils « rencontreront leur homologue iranien (…) afin d’appeler au retour à la voie diplomatique et de poursuivre les négociations sur le programme nucléaire iranien », a fait savoir le ministère des affaires étrangères français.



M. Rubio « a souligné que les Etats-Unis étaient prêts à un contact direct avec les Iraniens à tout moment », a précisé la source diplomatique française précitée.



Londres estime qu’une « fenêtre existe » pour une « solution diplomatique » avec l’Iran

Le ministre des affaires étrangères britannique, David Lammy, était à Washington, jeudi, où il a notamment rencontré le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, avec qui il a pu évoquer la situation en Iran.



« Lors de notre rencontre avec le secrétaire d’Etat Rubio et l’émissaire [américain] pour le Moyen-Orient Steve Witkoff à la Maison Blanche aujourd’hui, nous avons discuté de la nécessité pour l’Iran de conclure un accord pour éviter l’aggravation du conflit. Une fenêtre existe maintenant dans les deux prochaines semaines pour parvenir à une solution diplomatique », a déclaré David Lammy dans un communiqué de l’ambassade britannique à Washington.



« Il est temps de mettre un terme aux scènes dramatiques au Moyen-Orient et d’éviter une escalade régionale qui ne bénéficierait à personne », a-t-il insisté. « Demain [vendredi], je me rendrai à Genève pour rencontrer le ministre des affaires étrangères iranien aux côtés de mes homologues français, allemand et de l’Union européenne », a poursuivi le ministre britannique.



Les trois ministres, ainsi que la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, doivent rencontrer Abbas Araghtchi en Suisse, au moment où les pays européens multiplient les appels à la désescalade entre Israël et Iran.