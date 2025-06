Une première étape pour la paix entre la RDC et le Rwanda

La presse congolaise en fait ses gros titres : « Accord de paix RDC Rwanda : un pas décisif vers la stabilité », titre le Journal de Kinshasa, qui parle d’une « étape majeure » et résume les grandes lignes de l’accord trouvé mercredi à Washington, notamment « le respect mutuel de l’intégrité territoriale, l’interdiction totale des hostilités », ou encore « le désarmement et le désengagement des groupes armés non-étatiques ». De son côté, Le Maximum parle d’un « pré-accord », « arraché par Washington », estimant que « cet accord global a été obtenu grâce à la pugnacité de la médiation américaine ». « Pour l’oncle Sam », poursuit le Maximum, « il n’y a plus place désormais pour les tergiversations habituelles dans les négociations devant aboutir à la pacification de la région des Grands Lacs, perturbée de manière incessante par l’activisme militaro- économique du régime de Paul Kagamé ». La presse rwandaise évoque également ce « projet d’accord de paix », c’est le cas du New Times, qui précise que « le texte de l’accord, devrait être signé par les ministres des deux pays le 27 juin ».