Polémique à l’Assemblée nationale : Fadilou Keïta prend la défense d’El Malick Ndiaye

Le débat sur l’acquisition de véhicules à l’Assemblée nationale continue de faire des vagues au sein du parti au pouvoir, Pastef. Face aux critiques visant le président de l’Assemblée, El Malick Ndiaye, le responsable politique Fadilou Keïta est monté au créneau pour prendre sa défense.



« Il (El Malick Ndiaye) s’exprimera le moment venu, mais je sais qu’il est accusé à tort. Tout ce qui se dit sur lui est faux. Lorsqu’il prendra la parole, beaucoup comprendront », a affirmé Fadilou Keïta. Il ajoute : « Je fais plus confiance à El Malick qu’à Guy Marius Sagna. C’est quelqu’un de rigoureux. Je connais certains éléments du dossier et j’invite à la prudence».



Cette sortie intervient après une publication très critique du député Guy Marius Sagna sur Facebook, dans laquelle il dénonce certaines pratiques au sein du Parlement, qu’il juge contraires aux principes de rupture prônés par Pastef.

Il pointe notamment la distribution de « Sukëru koor » aux députés, l’octroi de billets de pèlerinage, des financements injustifiés aux groupes parlementaires, et un flou autour de l’achat de véhicules de fonction.