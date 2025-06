Lancement de la carte Mixx Mastercard : un marché sénégalais en pleine mutation numérique

Yas et Ecobank ont procédé jeudi, au lancement officiel de la carte Mixx Mastercard au Sénégal. Il s'agit d'une nouvelle solution de paiement issue d'un partenariat stratégique entre les deux opérateurs. La marque fintech d’Axian Telecom (anciennement Free Sénégal), rebaptisée Mixx by Yas au début de l'année 2024 pour proposer des services financiers mobiles avancés, travaille activement au développement de cette carte prépayée rattachée au portefeuille électronique de Mixx by Yas. Elle permet de faire des achats en ligne, de voyager et d'effectuer des transactions dans plus de 210 pays. Depuis son lancement, 1,6 milliard de transactions a été octroyé à plus de 30 milles clients.



« Pour ce qui est du programme Nano-crédit, depuis son lancement en 2024, nous avons octroyé plus de 1,6 milliard de transactions à nos clients. En outre, plus de 30 000 personnes ont bénéficié de ces transactions », a déclaré Rama Chantal Ndiaye, Chef de Division en charge des Paiements Entreprises pour les ONG et l'Etat.



Interpellée sur l’inclusion financière, la Spécialiste de l'impact et de la finance numérique humanitaire a soutenu que les clients n’ont pas nécessairement besoin d'un compte bancaire pour bénéficier de leurs produits. « Peu importe qui tu es, tu peux utiliser nos services bancaires proposés par les banques à des tarifs parmi les meilleurs du marché », précise Chantal Ndiaye Défenseur de l’égalité des genres et leader des partenariats stratégiques.



De son côté, Mamadou Lamine Traoré, directeur général de Mixx by Yas, est revenu sur l’importance de ce MasterCard, ainsi que sur la présentation de leur catalogue et l’innovation sur le marché. « La carte est une véritable innovation sur le marché. En effet, si l'on se réfère aux chiffres officiels de la banque centrale, le taux de bancarisation ces dernières années reste relativement faible. Cela signifie qu'au moins deux tiers de la population sénégalaise n'ont pas accès à un compte bancaire. Ils ont bien sûr tous des portefeuilles électroniques, mais le compte bancaire à lui seul n'est pas accessible », a déclaré Mamadou Lamine Traoré.



Le patron de Mixx by Yas a déclaré : « on sait très bien que les wallets de transaction à l'étranger. La carte que nous avons lancée permet d'avoir accès à des services financiers, même sans compte bancaire. Il suffit d'ouvrir un compte chez nous, de l'alimenter, et à partir de ce compte, on peut effectuer des transactions chez le commerçant. On peut payer sur Internet. Nous offrons ainsi des services financiers qui étaient jusqu'ici difficilement accessibles à la population ».



Par ailleurs, M. Traoré pense que les deux éléments différenciateurs principaux sont l'expérience client et l'innovation. « Nous avons opté pour une application intuitive et facile à utiliser. On vous a donné quelques exemples. Le premier exemple est que l'ouverture d'un compte débit et l'augmentation de la limite de transactions sont facilement réalisables, permettant ainsi d'atteindre 10 millions de transactions par mois et 2 millions de soldes. Dans l'application, le deuxième élément différenciant est la géolocalisation qui permet d'afficher l'ensemble des points de vente à un utilisateur une fois qu'il a été localisé. Enfin, le troisième élément de différenciation est le prix. Nous sommes compétitifs. Il n'y a pas de frais de chargement de la carte », dit-il.