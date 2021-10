​9e Forum mondial de l’eau : « Le Sénégal aussi est fin prêt à tous égards pour un Forum réussi à tous égards » (Abdoulaye Sene)

« Le monde entier est pleinement mobilisé, que l’Afrique est plus que déterminée et le Sénégal aussi est fin prêt à tous égards. Donc cap sur Dakar 2022, pour un Forum de Réponse, un Forum réussi à tous égards », a lancé le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l’eau.

D’après Abdoulaye Sene, l’eau doit être une « source de paix, un droit humain effectif. Partout, nous allons pouvoir, avec ce Forum mondial de l’eau, apporter une contribution significative ».



Il appelle à un esprit positif de « construction pour qu’ensemble nous puissions donner un coup d’accélérateur décisif pour l’accès universel à l’eau et à l’assainissement ».



Selon M. Sene, la 2e réunion des parties prenantes a vu la participation de plus 400 personnes et 379 en virtuels. 42 pays de tous les continents, cela constitue, dit-il, une grande réussite pour cette deuxième réunion des Parties prenantes. « C’est un succès que nous devons accueillir comme source d’encouragement et de motivation pour que le Forum soit encore plus inclusif, plus participatif et plus massif en terme de participation », a-t-il fait savoir.



« C‘est une dynamique qu’il faut encourager pour que dans les prochaines semaines le travail de promotion de mobilisation des acteurs qui doivent se poursuivre et s’accélérer puisse se dérouler dans de meilleurs conditions », a-t-il ajouté.



Selon lui, tout cela nous autorise à l’optimisme pour que le 9e Forum mondial de l’eau soit un Forum réussi. « Un Forum de réponse tangible, un forum efficace et à la hauteur des attentes du monde entier de l’Afrique mais aussi du Sénégal. Avec vous tous, cette dynamique sera consolidée par le Conseil mondial de l’eau et le Sénégal avec à sa tête le Président Macky Sall », a dit Abdoulaye Sene.



Il a assuré que le chef de l’Etat a pris toutes les dispositions pour que la dimension politique forte du Forum soit assurée. Pour que les conditions logistiques soient assurées.



M.Sene a soutenu que le Sénégal sera mobilisé à accueillir tous les participants dans de meilleures conditions en mars 2022.



Hammou Lamrani de la Ligue Arabe a insisté lors de son allocution à la session de clôture de la réunion des parties prenantes, sur le renforcement de la coopération entre les régions pour relever le défi de l'eau et l'assainissement.



Ousseynou Gueye de la Banque Africaine de Développement (BAD) a réitéré tout leur engagement pour l'organisation du 9e Forum mondial de l’eau.



M. Patrick Lavarde, Co-Président du Comité de pilotage international du 9e Forum a rassuré la communauté internationale sur le fait que les préparatifs ont bien avancé pour assurer le succès du Forum.



Dr Anthony Maduekwe de l'UNESCO a quant à lui, salué la participation des jeunes dans le processus de préparation du 9e Forum de Dakar2022.