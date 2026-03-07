​AG Coalition Diomaye Président : le chef de l’Etat appelle ses alliés à l’humilité

Lors de l’assemblée générale de validation des textes fondateurs de la coalition « Diomaye Président », le président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message de fermeté et de retenue à ses soutiens. Devant les membres de la coalition, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de gouverner avec humilité et responsabilité.



« J’ai décidé de gouverner avec humilité », a-t-il déclaré, rappelant que le Sénégal dépasse les mandats et les dirigeants qui se succèdent à sa tête. Pour lui, les responsables politiques ne sont que des gardiens temporaires chargés de transmettre le pays « en meilleur état » aux générations futures.



À travers ce discours, le président semble mettre en garde ses alliés contre toute tentation d’arrogance liée au pouvoir. Tout en reconnaissant que l’ambition personnelle peut exister en politique, il a insisté sur l’importance de la méthode et de la retenue.



Dans un contexte politique souvent marqué par les affrontements verbaux, Bassirou Diomaye Faye a également plaidé pour plus de sobriété dans la communication et un débat public apaisé, invitant sa coalition à donner l’exemple.​