Les autorités d'Iran espèrent une réunion pour un nouveau guide suprême «dans les 24 heures»

Ce qu'il faut retenir

► Depuis le samedi 28 février, Israël et les États-Unis continuent de mener des frappes contre la capitale iranienne, Téhéran. Donald Trump a dit qu’il « devait être impliqué » dans le choix du successeur d'Ali Khamenei, tué dans une attaque samedi, et a assuré qu'il n'était pas contre l'installation d'un nouveau dirigeant religieux. En revanche, il n'y aura aucune négociation avant que « l'Iran ne représente plus une menace pour les États-Unis et que les objectifs de l’opération "Fureur épique" auront été remplis », a communiqué la Maison Blanche.



► Les autorités iraniennes ont dit espérer une réunion pour désigner un nouveau guide suprême « dans les 24 heures ». Hossein Mozafari, membre de l'Assemblée des Experts cité par Fars, a appelé la population à « s'abstenir de toute spéculation et propagation de rumeurs à ce sujet ». C'est cette Assemblée des Experts de 88 membres qui doit élire le successeur d'Ali Khamenei. Israël a d'ores et déjà prévenu que le nouveau dirigeant constituerait « une cible ».



► L'aviation israélienne vise les infrastructures du régime iranien, notamment à Téhéran. Au moins 20 personnes ont été tuées et 30 autres blessées à Chiraz, plus au sud, selon les autorités locales. Aussi, 400 cibles dans l’ouest de l’Iran ont été atteintes samedi, selon l'armée israélienne. L'Iran continue de répliquer par des tirs de missiles sur Israël et dans toute la région, des explosions ont été entendues à Tel-Aviv et à Jérusalem.



► Selon le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations unies, au moins 1 332 personnes ont été tuées en Iran depuis le début des hostilités, dont 175 écolières et membres de personnel scolaire lors d'une frappe contre une école de filles à Mina, dans le sud du pays. Le chiffre, qui n'a pas pu être vérifié, n'inclut probablement pas les victimes militaires appartenant aux Gardiens de la Révolution. En Israël, un tir de missile iranien a fait 11 victimes à Beit Shemesh, le 1er mars.



► Israël poursuit ses frappes sur le Liban et y a multiplié ses cibles, visant entre autres la banlieue de Beyrouth et les villes de Saïda et Tyr. Selon le ministère de la Santé, au moins 294 personnes ont été tuées par les frappes israéliennes depuis le 2 mars. Selon son armée, 70 combattants du Hezbollah ont été tués depuis le début des attaques. Les autorités libanaises peinent à gérer les déplacements massifs de population et craignent une « catastrophe humanitaire ».