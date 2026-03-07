Politique : Polémique autour du départ de Dane Bamba Kane du parti Awalé

Une controverse entoure le départ de Dane Bamba Kane du parti Awalé. Alors que l’ancien porte-parole adjoint affirme avoir démissionné de ses fonctions et quitté la formation politique ainsi que la coalition Diomaye Président, le parti soutient de son côté qu’il avait déjà été démis de ses responsabilités plusieurs mois auparavant.



Dans une notification officielle, Samba Gueye, délégué général du parti Awalé, indique que Dane Bamba Kane a été retiré de la Délégation nationale au pilotage du parti (DNPP) et de toutes ses autres fonctions à compter du 28 septembre 2025. Cette décision aurait été prise après concertation avec les instances compétentes du parti.



« Je soussigné, Monsieur Samba Gueye, Délégué Général du Parti Awalé, agissant au nom et pour le compte de Monsieur le Président Dr Abdourahmane Diouf, et conformément aux statuts et règlements du Parti, vous notifie par la présente votre retrait de la Délégation Nationale au Pilotage du Parti (DNPP), ainsi que de toutes autres fonctions que vous occupiez en son sein. Cette décision, prise après concertation avec les instances compétentes, prend effet à compter du dimanche 28 septembre 2025. Elle intervient en raison du non-respect des lignes de conduite établies et de divergences constatées par rapport à la vision stratégique du Parti », peut-on lire dans le document.



Selon le parti Awalé, cette décision faisait suite à « de multiples violations des statuts ». Dans ce contexte, la publication récente d’une lettre de démission par Dane Bamba Kane serait, selon certaines sources internes, « une manœuvre ».



De son côté, Dane Bamba Kane avait annoncé publiquement sa démission dans une déclaration rendue publique. Il y affirmait quitter à la fois ses fonctions de porte-parole adjoint, le parti Awalé et la coalition Diomaye Président.



« Chers amis, chers militants, en ma qualité de porte-parole adjoint du parti Awalè, je vous informe aujourd’hui de ma décision de démissionner de toutes mes fonctions ainsi que de mon appartenance au parti et de la Coalition Diomaye Président », a-t-il déclaré.



L’ancien responsable politique explique que sa décision a été largement influencée par des propos tenus par Abdourahmane Diouf lors d’une rencontre organisée au King Fahd Palace.



Cette situation met en lumière des tensions internes au sein du parti Awalé, sur fond de divergences politiques et de communication contradictoire autour du départ de l’un de ses anciens responsables.