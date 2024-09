​Affaire Boffa-Bayotte : René Capin Bassene entame une grève de faim, l'Ona2J vole à son secours

René Capin Bassene a entamé une « diète noire » depuis le 29 août, date à laquelle il a été condamné en appel à la réclusion criminelle sur l’affaire portant sur le massacre de Boffa-Bayotte. Selon l’organisation nationale d’assistance juridique et judiciaire (Ona2j) René Bassene, a opté pour la grève de la faim pour protester contre la décision de la Cour d’appel de Ziguinchor de sa condamnation à perpétuité.



D’après le journal Libération, l’organisation nationale d’assistance juridique et judiciaire a reçu un appel de la part René Capin Bassene qui déclare entrer en grève de faim suite à sa condamnation dans l’affaire du carnage de Boffa-Bayotte.



Cependant, l'Ona2J tire la sonnette d’alarme, et par la même occasion « nous avons peur pour la vie de notre frère René Capin Bassene qui est aujourd’hui sous le choc. « Nous invitons les autorités judiciaires et pénitentiaires à veiller sur lui », a confié un des proches dans les colonnes du journal Libération.



Selon le communiqué de Ona2j René. C. Bassene se prive d’eau et de nourriture et refuse de se soumettre à l’examen médical du major de la maison d’arrêt de correction de Ziguinchor.



Cependant, «il utilise cette grève de la faim pour contester la décision de la cour d’appel, affirmer son innocence, et dénoncer son maintien en détention en tant que présumé commanditaire de la tuerie de Boffa-Bayotte », souligné le communiqué parcouru par Libération.



Par ailleurs, l’organisation nationale d’assistance juridique et judiciaire appelle René Capin Bassene à la cessation de sa grève de faim afin d’éviter des complications qui pourraient nuire gravement à sa santé.



De surcroît, l'Ona2J « encourage René. C. Bassene à attendre le pourvoi en cassation de ses avocats.