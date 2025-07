Affaire Kocc : l’ancien patron des Domaines, Mame Boye Diao, entendu par la Cybersécurité

À la Division spéciale de cybersécurité (DSC), l’enquête sur le réseau présumé de Kocc Barma de son vrai nom El Hadji Babacar Dioum, prend une nouvelle tournure avec l’implication de personnalités haut placées. Après l’arrestation d’El Hadji Demba à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) jeudi dernier alors qu’il tentait de fuir vers Milan , les enquêteurs se penchent désormais sur les accointances suspectes liées à ce dossier. Parmi elles, Mame Boye Diao, ancien directeur des Domaines et leader de l’Alliance alternative pour la refondation idéologique du Sénégal (AARIS), a été entendu dimanche.



Convoqué par la DSC, Mame Boye Diao s’est présenté vers 19 heures, pour un interrogatoire centré sur ses échanges avec El Hadji Demba, l’acolyte arrêté de Kocc.



Selon L’Observateur, ces échanges, extraits du téléphone saisi à l’AIBD, ont révélé des données techniques et indices concordants justifiant son audition. Bien que le contenu précis reste confidentiel pour ne pas entraver l’enquête, les policiers auraient identifié des ramifications techniques et des liens suspects impliquant d’autres individus .



À l’issue de l’audition, Mame Boye Diao a été remis en liberté, mais reste soumis à une possible re-convocation. En revanche, El Hadji Demba, toujours en détention, doit être présenté ce lundi devant le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar .



L’enquête pilotée par le commissaire Pape Mamadou Djidiack Faye et supervisée par un magistrat instructeur ne cesse de s’étendre. Les investigations ont déjà mis en lumière un réseau complexe de sextorsion, blanchiment et diffusion de contenus illicites, avec des soupçons de complicités au Sénégal et à l’étranger (notamment via des serveurs offshore et des VPN) . Kocc Barma, incarcéré à la maison d’arrêt de Rebeuss, fait face à huit chefs d’accusation, dont pédopornographie et association de malfaiteurs .