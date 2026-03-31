​Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : les contours d’un réseau présumé de prostitution masculine se précisent

Une enquête aux ramifications complexes secoue actuellement l’opinion publique, mettant en lumière une affaire aux multiples dimensions impliquant Pape Cheikh Diallo et plusieurs coaccusés. Au cœur du dossier : l’existence présumée d’une filière structurée de prostitution masculine, révélée au fil des investigations menées par les autorités.



Selon des informations relayées par le quotidien Libération, l’enquête a connu un tournant décisif avec les déclarations du chroniqueur Kader Dia. Confronté aux éléments techniques extraits du téléphone de Pape Cheikh Diallo, ce dernier aurait reconnu que leurs relations intimes étaient, à certaines occasions, de nature transactionnelle. Des aveux qui viennent conforter la thèse des enquêteurs sur l’existence d’un réseau organisé, fonctionnant à plusieurs niveaux.



Les premières interpellations ont concerné trois jeunes hommes de moins de 30 ans. L’exploitation de leurs téléphones a permis aux gendarmes de découvrir un groupe WhatsApp dédié à des rencontres, dans lequel des échanges laissaient apparaître des rendez-vous à caractère sexuel moyennant rémunération. Ces éléments ont notamment conduit à l’identification d’un agent de banque, Doudou Lamine Dieng, désormais impliqué dans la procédure.



Les investigations désignent Pape Cheikh Diallo comme un maillon central du dispositif. Avant même les aveux de Kader Dia, un ressortissant camerounais connu sous le pseudonyme « Steph » — également appelé « Modou G. » — aurait déclaré agir à la fois comme partenaire et intermédiaire. Il aurait reconnu avoir été rémunéré pour orienter des contacts vers le principal suspect.



Le surnom « Steph » ferait référence à une plateforme de rencontres en ligne fréquentée par les membres du réseau, où les utilisateurs s’inscrivent pour échanger et organiser des rencontres. D’autres témoignages viennent renforcer ces accusations : deux étudiants, Khalifa Traoré et Saliou Diallo, aurait affirmé avoir reçu des compensations financières après des relations avec Pape Cheikh Diallo.



Au-delà des faits de prostitution présumée, le parquet de Pikine-Guédiawaye élargit le champ de l’enquête. Dans son réquisitoire introductif, il évoque des soupçons de blanchiment de capitaux ainsi que de trafic de drogue, laissant entrevoir l’existence de circuits financiers occultes liés à cette affaire.



Sur le plan judiciaire, plusieurs inculpations ont déjà été prononcées. Kader Dia, Ousmane Kadior Cissé et Pape Gaye ont été placés sous mandat de dépôt. De son côté, Asse Dione reste en garde à vue après avoir fait des aveux et devrait être présenté devant un juge dans les prochaines 48 heures.



L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur réelle de ce réseau et d’identifier d’éventuelles ramifications supplémentaires. Une affaire qui, par sa nature sensible et ses implications, continue de susciter de nombreuses interrogations.