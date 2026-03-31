Diplomatie : Le Sénégal valide l'accréditation du nouvel ambassadeur du Nigeria à Dakar

Le ministère nigérian des Affaires étrangères a annoncé avoir reçu l'approbation de dix pays pour l'accréditation de ses nouveaux ambassadeurs-désignés. Parmi les nations ayant déjà donné leur accord ( agrément ) figurent le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, ainsi que des partenaires régionaux comme le Sénégal, la Sierra Leone et la République du Bénin. Selon le communiqué officiel, bien que 67 candidats aient été confirmés par le Sénat en décembre 2025, le processus de réception des réponses des autres pays hôtes « est toujours en cours », notamment pour les envoyés prévus en Allemagne et au Mexique.



Cette vague de nominations fait suite à la directive du président Tinubu, qui avait ordonné en septembre 2023 le rappel de l'ensemble des ambassadeurs de carrière et non-carrière en poste. En mars dernier, le chef de l'État a officiellement approuvé les affectations de « 31 ambassadeurs de carrière et 34 ambassadeurs non-carrière » vers diverses destinations mondiales et auprès des Nations Unies. Le ministère a précisé que la cérémonie d'intronisation officielle des diplomates sera annoncée une fois qu'elle sera « finalisée et confirmée par la présidence », marquant ainsi une étape majeure dans le renouvellement de la présence diplomatique du Nigeria à l'international.