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Touba : Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, entame une retraite spirituelle de trois semaines



Touba : Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, entame une retraite spirituelle de trois semaines
A Touba, 194 km à l’est de Dakar, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a entamé une retraite spirituelle de trois (03) semaines, selon son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké, cité par Les Echos. 

Durant cette période, le guide «ne recevra personne». Cela vise à lui permettre de se ressourcer. Durant cette période qui couvre les trois dernières semaines du mois de Korité, les fidèles pourront toujours être accueillis grâce à l’intervention du porte-parole, garantissant la continuité de l’accueil. 
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Charles KOSSONOU

Mardi 31 Mars 2026 - 11:39


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