Guédiawaye : en plus de l’affaire de vol, l’actrice Mame Dior de Bété-Bété visé dans une affaire de mœurs

Les actrices Mame Dior de « Bété Bété » et Déguène Ndiaye de « Mensonges entre copines » ont été arrêtées le weekend passé pour des faits présumés de vol de 500 000 FCFA par la brigade de la Zone Franche Industrielle à la suite d'une plainte pour vol déposée par la Sénégalaise établie au Canada, Fatima Goumbala. Initialement centrée sur des faits présumés de vol commis au Maroc, l’enquête a pris une autre tournure, après la découverte d'éléments jugés sensibles lors des investigations.



Selon des informations du journal L’Observateur, les investigations menées par les éléments de la brigade de la Zone Franche Industrielle ont permis la découverte de contenus jugés sensibles lors de l'exploitation des téléphones des personnes mises en cause. Ces éléments, dont la nature exacte n'a pas été officiellement précisée, auraient conduit les enquêteurs à élargir le champ de leurs investigations à des faits susceptibles de relever de mœurs.



Saisi de ces nouveaux développements, le Procureur de la République a ordonné l’ouverture d'une enquête complémentaire, désormais orientée vers une histoire de lesbianisme. Celle-ci a été confiée à la brigade de recherches de Keur Massar, avec pour instruction de mener des investigations approfondies afin de déterminer l'ampleur et la nature exacte des faits.



D'après toujours le journal, la procédure a été engagée contre X, ce qui signifie qu'aucune personne n'est, à ce stade, formellement désignée comme auteur des faits visés par cette nouvelle orientation de l'enquête. Toutefois, certaines sources indiquent que l'une des actrices, Mame Dior, pourrait se retrouver au centre des investigations en cours, dans une affaire qui pourrait impliquer d'autres personnes.



Le quotidien a également rapporté que jusque tard dans la soirée du 30 mars 2026, les enquêteurs ont interrogé les mises en cause sans qu'une mesure de garde à vue ne soit décidée. Seulement, le procureur de la République compte mener cette affaire comme celle des 50 présumés homosexuels arrêtés dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie.



Trois personnes suspectées dans cette affaire de lesbianisme restent en fuite.