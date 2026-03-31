Football : le Ghana limoge son entraineur principal Otto Addo, à trois mois de la Coupe du monde 2026

Au Ghana, les dirigeants du football ont limogé, mardi 31 mars, l’entraîneur principal, Otto Addo, au lendemain d’une série regrettable de quatre défaites consécutives, selon un communiqué. Le pays devra se décider à choisir, très rapidement, son remplaçant, avant les matchs de préparation de la Coupe du monde 2026, où le pays jouera son premier match contre le Panama.



Dans le message de limogeage, la Fédération a «sincèrement» salué Otto Addo «pour sa contribution à l’équipe» et lui a souhaité «une bonne chance pour ses futurs projets», ajoutant que les dirigeants «communiqueront en temps voulu sur la nouvelle orientation technique» des Black Stars.