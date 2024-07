​Affaire de la supposée corruption des juges du Conseil constitutionnel : Doudou Wade dépoussière le dossier

L’affaire de la supposée corruption de deux juges du Conseil constitutionnel refait surface. Doudou Wade, ancien député et président du groupe parlementaire démocratie et libéral refuse que l’affaire meurt de sa belle mort. Il a réclamé la lumière dans « ce dossier qui avait mis le pays sens dessus dessous », lors d’un atelier d’échanges sur le système électoral à Saly, ce week-end.



Selon le quotidien Bès-bi qui donne l’information dans sa parution du mardi, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds) a exigé la lumière sur cette affaire qui est à l'origine de la décision de l'ancien président Macky Sall de reporter l’élection présidentielle .



Pour lui, « Il faut que ce problème soit résolu. On ne peut accuser des magistrats de corruption sans qu’on ne puisse mettre la lumière sur cela ». Doudou Wade a ajouté que si « cette corruption n’est pas avérée, que les accusateurs soient sanctionnés. Il faut qu’il y ait une décision », a-t-il-insisté.



Doudou Wade de plaider pour la révision de la loi sur l’immunité présidentielle. « Cette disposition selon laquelle le président de la République ne peut être poursuivi sauf en cas de haute trahison est à revoir », a-t-il lancé. Par ailleurs, il dit être réjoui du « jeu institutionnel » qui a abouti à l’élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a été « très bien élu ».