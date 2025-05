Accident tragique de Vélingara : « C’est l’irresponsabilité qui est encore une fois pointée », déplore le ministre de l’Éducation nationale

Moustapha Mamba Guirassy s'est prononcé au sujet de ce drame de Velingara dont le bilan fait état de 2 morts et une trentaine de blessés, depuis Saint Louis , à l'occasion de la conférence nationale du RESACLAP.

Le ministre de l’Éducation nationale a réagi avec gravité, pointant du doigt les responsabilités. « C’est l’irresponsabilité qui est encore une fois pointée », a-t-il déclaré, dénonçant les comportements à l’origine de l’accident. « Et c’est malheureux que nous continuions de voir ce type de comportement », a-t-il ajouté, visiblement affecté.



Le ministre a insisté sur la gravité de la situation. « Une négligence extraordinaire qui nous coûte très cher », a-t-il martelé, appelant à un sursaut collectif face à ce qu’il considère comme des défaillances évitables.



Dans un élan de compassion, Moustapha Mamba Guirassy a présenté ses condoléances aux familles des victimes et exprimé sa solidarité envers les blessés. Il a promis de leur rendre visite au nom du Gouvernement, leur souhaitant un prompt rétablissement.