​Affaire du titre foncier vendu à 1 milliard 200 million de F CFA : l’accusé Ousmane Ndiaye apporte sa réplique

Cité dans une affaire du titre foncier vendu à 1milliard 200 million de F CFA, le promoteur Ousmane Ndiaye apporte sa réplique. Il estime n’être concerné ni de près, ni de loin à la vente du site. Le promoteur immobilier révèle également que le terrain sous hypothèque a été cédé par une banque de la place en particulier.



« Le TF ne m’appartient pas. Moi je ne suis pas érigé. Il appartient à Ibra Dieng, Abdrahmane Diop, Mondoye Niang, Léopauld Diagne et Diaba Dieng. Eux, ils ont vendu leur TF le 3 mars 2015 chez un notaire Me Dounda Diagne. Moussa Ndiaye a hypothéqué au niveau de la BSIC. L’hypothèque n’a pas été respectée. Le tribunal lui a retourné le terrain qu’il a vendu à Monsieur El Hadji Dia », explique Ousmane Ndiaye.



Poursuivant ses propos, Ousmane Ndiaye promoteur basé à Rufisque précise : « je n’étais même pas mandataire. Parce que le mandataire c’était Massakédjé fils de Ibra Dieng qui fait parti du titre. Ils ont encaissé leur argent. Au moment ou ils encaissé leur argent je n’étais même pas là. J’étais au Daaka. Il sait bien qu’ils ont fait des ventes illégales. Un titre on le vend devant un notaire, mais pas sur des actes de vente comme ça. Après tu sors pour dire Ousmane Ndiaye à vendu nos titre qui appartient à feu Mademba Ngom. Or, c’est faux. Moi je lui ai demandé de me porter plainte », livre Iradio.