​Agriculture et message politique : la publication d’Ousmane Sonko en pleine séquence politique

Alors que des discussions politiques se déroulaient dans la capitale, le chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko, a choisi de partager sur les réseaux sociaux une image bien différente de l’actualité politique du moment. Dans une publication diffusée sur la plateforme X (Twitter), le Premier ministre a évoqué une journée passée dans les champs, mettant en avant l’importance de l’agriculture.



« J’ai passé une excellente journée dans les champs. Il n’y a rien de plus vrai que l’agriculture. Retournons-y tous ! Le pari de la souveraineté est d’abord un pari individuel », a-t-il écrit dans son message, accompagné d’images illustrant cette immersion dans le monde agricole.



Cette communication intervient dans un contexte politique particulier, marqué par les déclarations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors d’une rencontre du Conseil des leaders de la coalition Diomaye Président. Au cours de son intervention, le chef de l’État a tenu à réaffirmer son parcours politique ainsi que son ancrage au sein du parti Pastef-Les Patriotes, tout en revenant sur les différentes étapes ayant conduit à l’alternance politique récente.



La simultanéité de ces deux séquences, l’intervention politique du président à Dakar et la communication du Premier ministre autour de l’agriculture, n’est pas passée inaperçue dans l’espace public. Elle illustre, pour certains observateurs, deux registres de communication différents : l’un centré sur les enjeux politiques et institutionnels, l’autre mettant en avant la production agricole et la question de la souveraineté.