Les révélations troublantes du “fiancé” présumé de Pierre Robert dans une vaste affaire criminelle

Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de l’exécution d’une commission rogatoire française dans l’affaire impliquant Pierre Robert, quatorze personnes arrêtées à Dakar par la Division des investigations criminelles (DIC) ont été placées sous mandat de dépôt. Elles sont poursuivies pour une série d’infractions graves, notamment ‘’association de malfaiteurs, traite d’êtres humains en bande organisée, proxénétisme en bande organisée, transmission volontaire du VIH/Sida, viols sur mineurs, actes de pédophilie, actes contre nature ainsi que détention et usage de drogue’’.



Parmi les personnes incarcérées figure Amath Lô, âgé de 21 ans. Il a été interpellé aux Almadies, dans un appartement que Pierre Robert continuait de financer malgré sa détention. Un détail qui illustre, selon les enquêteurs, l’emprise que le ressortissant français aurait exercée sur certains de ses proches. Lors de l’enquête, des messages interceptés ont révélé que Pierre Robert appelait Amath Lô « Bb ». Confronté à ces éléments, le jeune homme n’a pas nié la nature de leur relation. Au cours de son interrogatoire, il a déclaré être fiancé à Pierre Robert depuis février 2024.



Selon ses déclarations, les deux hommes auraient fait connaissance sur Facebook en novembre 2023, alors qu’Amath Lô était âgé de 18 ans. Pierre Robert lui aurait écrit via Messenger en se présentant comme « un blanc qui habite au Sénégal à Saly ». Leur relation aurait ensuite évolué rapidement. Le 17 janvier 2024, Pierre Robert aurait loué une chambre à Keur Massar pour le jeune homme avant de venir au Sénégal le 7 février suivant. À son arrivée, il lui aurait présenté à Yoff un homme qu’il décrivait comme son « mari », puis lui aurait trouvé un appartement dans le même quartier.



Au cours de son audition, Amath Lô a également été décrit par les enquêteurs comme un « formateur au sexe ». Il a expliqué que Pierre Robert, après avoir eu des relations sexuelles avec lui à deux reprises, l’aurait ensuite mis en contact avec d’autres hommes rencontrés sur l’application Grindr. « C’est lui qui les trouvait et qui les payait pour que nous ayons des relations sexuelles. Ils étaient de type africain. Il m’interdisait d’avoir des relations avec d’autres blancs », a-t-il déclaré.



Le jeune homme affirme par ailleurs que Pierre Robert était conscient de lui avoir transmis le VIH. Il reconnaît avoir eu des rapports sexuels sans préservatif, expliquant que la décision dépendait souvent des partenaires mais surtout de Pierre Robert. Les enquêteurs affirment que certains messages interceptés corroborent ces déclarations. Dans l’un d’eux, Pierre Robert aurait écrit à Amath Lô : « Dis-lui tout de suite que tu es nouveau et que tu ne veux pas de capote. »



Autre élément troublant mis en lumière par l’enquête : l’installation d’une caméra cachée dans l’appartement occupé par Amath Lô. Selon les investigations, ce dispositif permettait à Pierre Robert de suivre à distance les relations sexuelles de son compagnon. Un message intercepté laisse d’ailleurs entendre son implication directe : « La caméra ne fonctionne pas. »



L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte des faits et les responsabilités de chacun dans cette affaire aux ramifications particulièrement graves, informe Libération.