​Agriculture : le DG du SAED souhaite la mise en œuvre d’un programme spécial au profit des producteurs Diawel

Un programme spécial destiné à prendre en charge les problèmes des producteurs de Diawel (Saint-Louis-nord du Sénégal), c’est le vœu du Directeur général de la SAED ( Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal), Alassane Bâ. Pour cause, cette zone est confrontée à manque d’eau récurent dû à un défaut de maintenance lié au développement des plantes aquatiques sauvages.



« Ce que je pense également, c’est qu’au-delà des travaux de maintenance qui sont satisfaisants, il faudrait qu’on pense à un programme spécial Diawel qui va permettre véritablement de régler définitivement les problèmes qui sont causés ici, qui sont des problèmes de maintenance dus simplement à l’envahissement des plantes aquatiques sauvages qui se défoulent avec une grande vitesse », a-t-il déclaré.



Le DG de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé a fait cette annonce en marge d’une tournée effectuée dans la zone du Diawel, dans le département de Dagana, faisant suite aux difficultés rencontrées par les agriculteurs de cette partie du pays.



Selon Alassane Bâ, « le manque d’eau récurent dans les périmètres agricoles [de Diawel] est dû à un défaut de maintenance lié au développement des plantes aquatiques sauvages comme le typha », ce qui « empêche l’eau de circuler, et les parcelles sont évidemment en situation de stress hydrique. Il faudrait donc qu’on ait un programme spécial pour que véritablement, de façon structurelle, qu’on puisse régler ce problème et permettre aux producteurs de travailler sereinement et de pouvoir nous faire des productions records », a-t-il réitéré.



M. Bâ dit être venu apporter soutien et réconfort aux producteurs de cette zone. Il s’est réjoui de la satisfaction exprimée par les producteurs vis-à-vis des travaux de maintenance, lesquels sont en train d’être effectués par une Pelle amphibie Big Float.



« Les producteurs ont eux-mêmes dit qu’ils sont très satisfaits des travaux que nous sommes en train de mener ici, qui sont des travaux de maintenance pour assurer l’hydraulicité de l’eau sur l’axe du Diawel qui fait 10 kilomètres », « un axe extrêmement important, qui a un potentiel extrêmement important ici », s’est-il félicité.



« Ces actions que nous venons de mener ici au niveau du Diawel, à travers la maintenance, permettent d’assurer la production de riz sur 850 hectares, ce qui est extrêmement intéressant au vu des familles qui sont là, qui sont mobilisées pour non seulement satisfaire leurs besoins familiaux mais également pour contribuer à la demande domestique du Sénégal, c’est-à-dire aller vers la souveraineté alimentaire », a fait remarquer M. Bâ.



Il a aussi rappelé que le manque d’eau récurent dans cette zone est causée par un défaut de maintenance lié au développement des plantes aquatiques sauvages comme le typha. Madiop Diop, agriculteur dans la zone du Diawel depuis plus d’une décennie, a loué les efforts des nouvelles autorités qui, selon lui, sont venues à leur chevet.



M. Diop, prenant la parole au nom des agriculteurs de cette zone, a également salué la disponibilité du nouveau directeur général de la SAED qui, selon lui, maîtrise cette zone.