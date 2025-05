Linguère : un éleveur condamné à 4 ans de prison ferme pour avoir abattu un voleur

Un éleveur du nom de Cherif Ka a été condamné à quatre (4) ans de prison par le Tribunal de Grande instance Louga (nord-ouest) mardi dernier. Il a abattu à l'aide d'un fusil un individu qui a tenté de voler ses 4 chèvres.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 mars 2022 à Maro, un village situé dans la commune de Thiargny (département de Linguère). Le voleur a tenté d'emporter les 4 chèvres. Armé de son fusil de chasse, Chérif Ka a tenté de retrouver ses bêtes et a ouvert le feu sur les deux voleurs. Malheureusement, l'un des voleurs, Bathie Sow , a été touché à la cage thoracique après avoir reçu une balle à la poitrine. Il a finalement perdu la vie. Le présumé meurtrier a été aussitôt arrêté, rapporte L'Observateur.



Emprisonné, il a été jugé mardi dernier par la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Louga.



A la barre, Chérif Ka a reconnu avoir tiré sur Bathie Sow et a évoqué la légitime défense : « Je n’avais pas le choix. Ces jeunes voleurs voulaient me tuer. Ils ont foncé sur moi, armés de coupe-coupe. J’étais seul dans l’obscurité, sans possibilité de fuir ».



Cheikh El Hadji Ka, l’ami de la victime livre une autre version : « Il m’a dit qu’il devait récupérer quelque chose. J’ai entendu non loin dans un ravin. Quelques instants plus tard, j’ai entendu une détonation. Bathie était au sol, crible de balles. Touché à l’épaule, j’ai pris la fuite pour alerter ma famille » martèle-t-il à la barre. Avant d'ajouter : " mon ami était armé d’un coupe-coupe mais il ne menacé personne".



Lors de son réquisitoire, le parquet a été catégorique : Chérif Ka avait l’intention de tuer : « il aurait pu faire un tir de sommation ou viser une partie non vitale. Il a au contraire ciblé la cage thoracique. Il est allé chasser les voleurs avec une arme létale. On peut tolérer qu’on ôte une vie pour quatre chèvres », laisse entendre le chef du parquet, avant de requérir la réclusion criminelle à perpétuité.



Après délibération, la chambre criminelle a requalifié les faits en coups mortels et a condamné Chérif Ka à quatre ans de prison ferme. Les intérêts civils ont été versés, conclut le journal.