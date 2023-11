​Assemblée nationale: Ibrahima Diop interpelle le ministre de l'Education sur la modernisation des daara

Ibrahima Diop, député à l'Assemblée nationale, a interpellé le ministre de l'Éducation nationale, ce mercredi lors des débats sur le projet du budget dudit ministère sur la question de modernisation des daara. Il propose le modèle européen pour la modernisation des daara.



« Quand je venais ici à l'Assemblée, je me suis dit, comme je dois rencontrer le ministre de l'Éducation nationale, j'ai demandé à mon chauffeur de me comptabiliser tous les enfants talibés qu'il va rencontrer en cours de route. Et dans un espace de 2 km, on a comptabilisé plus de 50 enfants talibés. Cela devient honteux pour le Sénégal. Des enfants qui devraient être en classe aux heures d'étude qui est 8 heures, on voit les enfants dans les rues ».



Ainsi, il propose au ministre le modèle européen pour la modernisation des daara. « En Europe, il y a des établissements qui sont sous contrat. On peut leur apprendre le Coran, mais il faut une collaboration avec l'Etat. Si un étudiant doit soutenir, il doit être subventionné par l'Etat. Au lieu de payer des milliards pour des consultances, je pense que nous devons utiliser les travaux produits par les Sénégalais et s'en procurer », a proposé Ibrahima Diop.