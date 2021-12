​Barça: Dembélé ne devrait finalement pas prolonger

Malgré l'optimisme du club véhiculé ces derniers jours par la presse catalane, les négociations pour le renouvellement de contrat d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone sont au point mort. Le champion du monde, engagé jusqu'en juin 2022, pourrait donc ne pas prolonger et s'en aller libre à la fin de la saison.



L'information est rapportée par le quotidien espagnol Sport, mais aussi par Gerard Romero, référence du journalisme sportif en Espagne. Autre spécialiste mercato, Fabrizio Romano est un peu plus nuancé, mais confirme que les discussions n'avancent pas.



D'après ces sources, le Barça refuse d'accéder aux demandes financières d'Ousmane Dembélé. Une réunion avait lieu ce mercredi entre l'agent et la direction du club. À partir du 1er janvier, le joueur sera libre de se mettre d'accord avec un autre club, pour une signature effective la saison prochaine. Afin d'éviter un départ sans indemnité de transfert, le Barça pourrait le placer sur le marché dès cet hiver.