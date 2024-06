​Basse-Casamance : un incendie ravage le CEM de Diouloulou

Le CEM de Diouloulou, une commune du Sénégal située à environ 80 km au nord-ouest de Ziguinchor, en Basse-Casamance, dans le sud du pays méconnaissable. Après le passage du feu, tableau, table banc, matériel pédagogique, livré scolaire tout est réduit en cendres. L’incendie survient à quelques heures des épreuves du brevet de fin d’études moyenne (BFEM). Une enquête a été ouverte pour connaître la cause de cet incendie. Mais Fodé Lalo Diédhiou professeur au CEM de Diouloulou soupçonne un acte délibéré.



« Ce matin, les collègues qui nous ont précédés au CEM, nous ont informé que l’établissement a pris feu. Quand nous nous sommes rendus sur les lieux, nous avons constaté la même situation. Deux bureaux ont été ciblés. D’abord le bureau du surveillant M. Coly, le chargé du matériel de l’établissement du CEM de Diouloulou. Il y avait tous les documents des apprenants. Tout est parti en fumée. Le matériel géométrique, les craies les règles, tout est parti en fumée. Le second bureau est celui du principal. Là, également tout est parti en fumée. Une situation extrêmement délicate », regrette Fodé Lalo Diédhiou professeur au CEM de Diouloulou.



Poursuivant sa réaction, M. Diédhiou parle d’un acte délibéré. « Pour le moment, on ne peut pas se prononcer par rapport à la situation. Mais sur place, quand vous constatez au niveau des fenêtres, on constate qu’il y a des destructions. Les fenêtres ont été détruites. Puisque la gendarmerie est passée ce matin pour faire l’enquête, on va l'attendre faire son travail », soupçonne-t-il.