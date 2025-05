Gaza: six pays européens s'opposent à «tout changement démographique ou territorial»

Six pays européens, dont l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont dénoncé mercredi le nouveau plan de conquête de Gaza présenté par Israël, disant rejeter « fermement tout changement démographique ou territorial » dans le territoire palestinien, qui constituerait selon eux « une violation du droit international ». « Une nouvelle escalade militaire à Gaza ne fera qu'aggraver une situation déjà catastrophique pour la population civile palestinienne et mettra en danger la vie des otages qui restent captifs », insistent dans une déclaration commune également signée par la Slovénie, l'Islande et le Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères de ces pays.