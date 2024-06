​Bradage foncier à la Cité Touba Renaissance : la SCI Promobiliere de Mbackiou Faye pointée du doigt

L’association des propriétaires et résidents de la cité Touba Renaissance Ouakam sise aux Mamelles un quartier de Dakar, érigée sur les anciennes terres de l’aéroport, on fait face à la presse pour dénoncer la disparition des « espaces publics initialement prévus (école, mosquée, jardin...) au profit de parcelles morcelées et commercialisées » selon eux par la SCI Promobilière du Sieur Mbackiou Faye. Ils demandent que le respect du contrat qui leur lie à Mbackiou Faye.



« Merci de nous donner l’opportunité de revenir sur ce problème qui nous oppose à la SCI le Promobilière dont le gérant est Mbackiou Faye. Nous habitons la cité Touba Renaissance et par rapport à cette cité, il nous avait vendu un cadre de vie avec beaucoup de promesses. Ce qui fait que nous tous, on a ici un projet de vie. Quand on a pris possession de nos terrains qu’on a construits, on a couru derrière lui pour avoir ce qu’on appel des voiries, ce qui était contractuel, l’assainissement, on n'en parle pas. On nous a fait du bricolage. Aujourd’hui, l’hivernage arrive les gens vont vivre encore des situations très compliquées par rapport aux eaux de pluie qui vont arriver qui ne seront pas évacuer. Les eaux usées les gens vivent cela de façon irrégulière. Parce que le réseau qu’il a mis est un réseau déficitaire », dénonce Cheikh Tidiane Thiam membre de l’association des propriétaires et résidents de la cité Touba Renaissance Ouakam.



Mieux martèle M. Thiam : « Nous avons eu à l’attaquer en justice. Et le juge avait ordonné une expertise qui est commise par un expert agréé. Aujourd’hui, on a le rapport de l’expert qui nous est favorable. Parce qu’il lui demande la reprise de toute la voirie et assainissement. Car tout ce qu’il a mis n’est pas conforme au code de l’environnement ni au code de l’urbanisme. Nous sommes liés à Mbackiou Faye. Il nous doit un cadre de vie. On ne demande que le respect du contrat qui nous lie à lui ».



Cheikh Tidiane Thiam est aussi revenu sur un point par rapport aux espaces et voiries. « Comme vous le savez dans toute cité, quand on fait un lotissement au moins, il y a 30 % dédié à la voirie et aux espace commun. On ne peut pas faire une cité sans un espace ou les enfants doivent évoluer et les adultes. Il y avait des espaces qui étaient dédiés, mais ces espaces étaient morcelés et vendus avec la complicité d'une certaine partie de l'administration. Nous l'avions attaqué par rapport à ça. Et l'angle d'attaque qu'on a eu, c'est quoi, il a vendu une cité, et a morcelé les espaces équipement et réserver un carré sur lequel il projette d'ériger des immeubles R+10. Ce qui fait qu’à terme avec ses immeubles, la population de la cité va doubler, la situation ne sera pas vivable ici », dit-il.



Les membres de l’association ont rappelé qu’en effet « un premier lotissement de 328 parcelles a été autorisé sur le titre foncier N° 14842/GRD suivant l’arrêté N° 006274/MUHHA du 05 juin 2009. Ce lotissement a reçu son certificat de conformité N°00706/MAU/DUA/DRUD le 12 mai 2011, il contenait des réserves pour équipement collectif. Ce même lotissement a fait l’objet d’une modification, en morcelant les réserves foncières pour équipement collectif, suivant le projet de modification du lotissement TF N°2152/NGA EX N°14842/GRD, portant aujourd’hui le nombre de parcelles à 376. À ce jour, il nous reste une seule réserve d’environ 10 000 mètres carrés au centre de la cité. La SCI Promobilère a commencé à construire des immeubles dans ce seul espace restant nous privant ainsi tout lieu de vie dans la cité. Nos différentes correspondances adressées à la Maire de Ouakam, à la Sous-préfecture des Almadies, au Ministère de l’Urbanisme et du Cadre de Vie, à la Direction de l’Urbanisme, à la DESCOS…. n’ont pas permis de régler cet abus manifeste pour notre promoteur ».