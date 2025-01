​Bras de fer entre la Caisse de sécurité sociale et le Patronat sur le relèvement des cotisations sociales

Un désaccord oppose la Direction générale de la Caisse de sécurité sociale (CSS) et le Conseil national du patronat (CNP) du Sénégal concernant la hausse des cotisations sociales. Alors que la CSS a annoncé un relèvement du plafond des cotisations, le CNP a rejeté cette mesure, créant une situation de blocage.



Dans une lettre adressée au président du CNP le 21 janvier 2025, la CSS a informé que le plafond mensuel des salaires soumis aux cotisations passerait de 63 000 à 80 000 F CFA, soit un plafond annuel de 960 000 F CFA. Cette décision, prise lors de la délibération n°502 du 20 décembre 2024, s’appuie sur la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), fixé à 64 223 F CFA par mois depuis août 2023.



Selon la CSS, le maintien du plafond actuel va créer une incohérence avec le nouveau SMIG et mettrait l’institution dans une situation irrégulière. La hausse des cotisations est donc jugée nécessaire pour garantir la viabilité financière de la CSS et répondre aux besoins croissants des bénéficiaires.



Toutefois, le CNP rejette cette mesure, rapporte L'Observateur. Dans une circulaire datée du 28 janvier 2025, le Secrétariat général du patronat a annoncé la suspension de la délibération, arguant que cette augmentation n’a pas été concertée avec les acteurs concernés.



Ce désaccord entre la CSS et le CNP soulève des questions sur l’équilibre entre la protection sociale et la compétitivité des entreprises. Pour la CSS, l’augmentation des cotisations "est une nécessité pour assurer le bon fonctionnement du régime de sécurité sociale." De son côté, le patronat craint une hausse des charges pour les employeurs, dans un contexte économique déjà difficile."



La situation reste donc incertaine, et il reste à voir si un compromis sera trouvé avant l’échéance du 1er avril 2025, date prévue pour l’entrée en vigueur de la mesure.