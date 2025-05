Plus de 47 interpellations et trois blessés après la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions

En marge des scènes de liesse provoquées par la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal mercredi soir, 47 personnes ont été interpellées dans la nuit. Trois personnes ont également été blessées par une voiture qui les a percutées près des Champs-Elysées.



Si de nombreux supporters parisiens ont fêté la victoire du PSG face à Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions, la victoire a aussi entraîné de fortes tensions. Quarante-trois personnes ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi après la qualification du club en finale de la compétition, a indiqué la préfecture de police (PP) de Paris.



Trois personnes ont également été blessées par une voiture qui les a percutées près des Champs-Elysées. Les faits se sont déroulés "dans une rue perpendiculaire à l'avenue des Champs-Elysées lorsqu'un véhicule a, dans des circonstances indéterminées à ce stade (acte volontaire non avéré en l'état), percuté trois personnes", a précisé la PP. Les blessés ont été pris en charge, un en urgence absolue, deux en urgence relative.



Le véhicule aurait été ensuite incendié avenue Marceau, non loin des Champs-Elysées, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Une journaliste de l'AFP a constaté la présence d'une voiture incendiée dans cette avenue. Une autre journaliste de l'AFP a vu un véhicule de la mairie de Paris incendié dans une autre rue, également près des Champs-Elysées.



De nombreux supporters sans billets aux abords du Parc des Princes et des scènes de liesse



Durant la rencontre, de nombreux supporters sans billets s'étaient massés aux abords du Parc des Princes. Après le premier but parisien, les esprits se sont échauffés et les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir la circulation porte de Saint-Cloud, mais sans "aucun incident majeur", selon la PP. Au total, plus de 2 000 policiers étaient déployés mercredi soir à Paris.



Chants, claps, cornes de brumes, fumigènes, cris, feux d’artifice... Au-delà de ces tensions, la victoire du PSG a provoqué des scènes de liesse, dont plusieurs milliers d'entre eux se sont rassemblés sur les Champs-Elysées. Peu avant minuit, des milliers de personnes ont remonté l'avenue, chantant "On est en finale !" ou "Ici, c'est Paris !".



La qualification du club a aussi été fêtée dans le métro parisien. La dernière fois que le PSG a atteint une finale de Ligue des Champions, c'était en 2020, en plein Covid. Le club affrontera l'Inter Milan le 31 mai à Munich.





Avec Franceinfo