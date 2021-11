​C1 des Sénégalais: Sadio Mané face à l’Altético pour vaincre le signe indien

Sadio Mané a souvent marqué contre les grands d’Europe en Ligue des champions. Real Madrid, Manchester City, AS Roma, Bayern Munich, Porto ou encore Leipzig ont tous encaissé au moins un but face à l’attaquant sénégalais. Par contre, l’Atlético Madrid fait partie des rares formations en Europe qui continuent de résister à l’international sénégalais.



Selon « Stades », en trois matchs contre les Colchoneros, Sadio n’a marqué aucun but ni délivré une passe décisive. Il a l’occasion ce mercredi de vaincre le signe indien face à l’Atlético Madrid.

Dans ce même groupe B, l’AC Milan de Fodé Ballo Touré, qui est au bord de l’élimination, doit obligatoirement s’imposer à domicile face à Porto pour rester en vie dans la compétition.



En Allemagne, le Paris-Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo, leader du groupe A (7pts) pourrait prendre une sérieuse option pour les 8èmes de finale en cas de succès contre Leipzig.