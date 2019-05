​Casamance: un enseignant met fin à sa vie à Elinkine

Les populations de Elinkine, une localité située dans le département d'Oussouye, région de Ziguinchor se sont réveillées dans la douleur et la consternation. Mamadou Seydou Camara a été retrouvé pendu ce lundi 20 mai.



Pour le moment les causes du suicide, qui semble être la plus plausible, restent inconnues. Les pandores ont ouvert une enquête pour apporter toute la lumière sur cette affaire.



La dépouille de Mamadou Seydou Camara a été déposée à la morgue du centre hospitalier d’Oussouye.

Selon nos confrères de «L’As», le frère du défunt, Algassime Camara a indiqué que Mamadou Seydou Camara, enseignant de profession, ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales.