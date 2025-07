Division spéciale de la cybersécurité : Ibrahima Guèye "Nay Ler" est libre

Le retrait de la plainte déposée par Boubacar Ndour, Directeur des programmes du Groupe Futurs Médias (GFM), a eu des conséquences immédiates : Ibrahima Guèye "Nay Ler", a été libéré ce samedi aux environs de 13 heures.



Militant actif du parti Pastef et proche collaborateur du Premier ministre Ousmane Sonko, Ibrahima Guèye avait été placé en garde à vue, hier, vendredi, après avoir été convoqué à la Division spéciale de la cybersécurité (DSC)suite à une plainte de Bouba Ndour. Il lui était reproché d’avoir tenu des propos jugés menaçants à l’encontre de GFM dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux.



Avant sa libération, Ibrahima Guèye "Nay Ler" a présenté ses excuses à Bouba Ndour et pris l'engagement de le faire en live, au vu et au su des sénégalais.