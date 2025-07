Prévisions météo : des orages et pluies attendus cette nuit à Kédougou et dans plusieurs régions du Sud

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) prévoit des orages accompagnés de pluies dans la nuit de ce samedi à Kédougou.



Des précipitations sont également attendues à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Bakel et Tambacounda. En revanche, un ciel très nuageux avec peu ou pas de pluie est annoncé sur Koungheul et Matam.