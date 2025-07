Saint-Louis : Balla Moussa Fofana annonce un programme national de 200 000 logements sur 10 ans

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, a annoncé, vendredi 25 juillet 2025 à Saint-Louis, le lancement imminent du Programme National d’Accès au Logement et de Renouveau Urbain, avec un objectif de plus de 200 000 unités à réaliser sur 5 à 10 ans, en partenariat avec quatre institutions majeures.



Cette annonce a été faite à l’issue d’une visite de terrain sur le chantier du projet SERRP (Projet de Relogement et de Résilience à Saint-Louis), financé par la Banque mondiale, qui prévoit la construction de 480 logements pour reloger les sinistrés de la Langue de Barbarie à Diougop.



Selon le ministre, « ce programme est une priorité de l’État, portée par le président Bassirou Diomaye Faye et suivie de près par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le projet repose sur une logique de logement accessible, structurée autour de modèles économiques viables. »



Selon Sud Quotidien, les chiffres avancés sont : « les rez-de-chaussée sont proposés à moins de 30 millions FCFA, et grâce aux avantages du programme, leur prix pourrait descendre sous la barre des 20 millions. Les logements R+2 sont estimés à 20 millions par palier, avec des subventions qui pourraient réduire ce coût à 15 millions. »



Le dispositif prévoit une formule location-vente, avec un dépôt initial de 4 à 5 millions FCFA. Le solde de 10 millions serait remboursé sur 10 ans, soit 1 million par an, environ 83 000 FCFA par mois. « C’est ce dont les Sénégalais ont besoin », a affirmé Balla Moussa Fofana.



Le ministre a insisté sur « l’importance de capitaliser les expériences existantes avant de généraliser ce programme, citant l’intervention de l’Agence de Développement Municipal (ADM) comme modèle de référence. » Il s’agit, selon lui, d’un levier pour garantir l’accès au foncier, aux matériaux et aux infrastructures de base à des conditions encadrées et soutenues.



Ce programme s’inscrit dans une stratégie plus large de réduction du déficit en logements et de renouveau urbain inclusif, avec une promesse de logements « dignes, abordables et accessibles » sur l’ensemble du territoire.