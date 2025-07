BFEM 2025 : le BST de Kolda maintient l’excellence avec un taux de réussite de 98,26 %

Le Bloc Scientifique et Technologique (BST) de Kolda confirme encore une fois sa place parmi les meilleurs du pays en affichant un taux de réussite de 98,26 % au Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) 2025. Sur un total de 173 élèves polarisés, seuls trois candidats n’ont pas réussi l’examen cette année.



Dans le détail, les résultats par établissement polarisé témoignent d’une performance remarquable : 100 % de réussite pour Gadapara (dès le premier tour) et Sikilo Ouest tandis que Kolda 2 et Sare Moussa obtiennent respectivement 97,05 et 95,12 %.



Ces résultats reflètent non seulement l’engagement des élèves et de leurs encadreurs, mais aussi l’efficacité du dispositif pédagogique mis en place dans ce bloc d'excellence dédié à la promotion des filières scientifiques.



Autre indicateur encourageant : près de 60 % des admis seront orientés vers les séries scientifiques et techniques, signe de la poursuite de la dynamique amorcée les années précédentes. Pour mémoire, le BST de Kolda avait atteint en 2024 un taux de réussite de 99,35%, avec 65,16 des élèves orientés vers les filières scientifiques.



Ces résultats avaient permis au BST de Kolda d'occuper la 2e place du classement national, juste derrière le Bloc des Parcelles Assainies à Dakar, sur un total de 28 blocs scientifiques répartis sur l’ensemble du territoire national.



Ce positionnement fait du BST de Kolda un véritable pôle d'excellence scientifique dans le sud du Sénégal, contribuant significativement aux efforts de promotion des sciences chez les jeunes. Les autorités académiques saluent ces performances qui confortent la vision d’un enseignement scientifique de qualité au service du développement régional et national.