​Cheikh Diba : « la disparation de Mamadou Moustapha Ba est une grande perte pour le Sénégal »

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a représenté le gouvernement lors de la cérémonie de levée du corps de son prédécesseur, Mamadou Moustapha Ba, rendant un dernier hommage à celui qu'il décrit comme un « homme généreux, bon et compétent ». ».



Cheikh Diba, qui occupait le poste de Directeur de la Programmation budgétaire au sein de la Direction générale du Budget jusqu'à sa nomination en tant que ministre le 5 avril 2024, retient de Mamadou Moustapha Ba « un homme émérite et un grand serviteur de l'État ».



Selon M. Diba, la « disparation de Mamadou Moustapha Ba est une grande perte pour le Sénégal ». « Il était connu pour ses excellentes qualités professionnelles et émérites. Depuis plus de 30 ans, il s’est illustré par sa passion acharnée pour le travail. Sa parfaite maîtrise des dossiers, son esprit d’ouverture, sa capacité exceptionnelle, à toujours trouver des solutions aux problèmes qui lui ont été soumis », a témoigné Cheikh Diba, en s’exprimant au nom du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement.



D’après lui, Moustapha Ba a marqué le ministère de par son expertise sans faille. « Mamadou Moustapha Ba était un homme bon, généreux et affable. Durant toute sa carrière, il a gravi les échelons avec humilité et persévérance, laissant une image inoubliable d’un homme infatigable, dévoué », a dit le ministre des Finances et du Budget.