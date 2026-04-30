​Conseil consultatif des jeunes du Sénégal : les membres du Comité national d’organisation des élections installés

Le Directeur de Cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, Tanor Gning, a procédé ce jeudi 30 avril 2026 à l’installation officielle des membres du Comité national d’organisation des élections du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CNOE-CCJS).



Cette étape constitue une avancée dans le processus de mise en place de cette nouvelle instance, issue de la réforme du Conseil national de la jeunesse, instituée par le décret n°1962/2025 du 02 décembre 2025.



Le processus électoral du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal s’articule autour de trois niveaux : communal, départemental et national. Cette organisation vise à garantir une représentation inclusive, participative et équitable des jeunes sur l’ensemble du territoire national.



Le calendrier électoral prévoit la tenue du scrutin communal le 10 mai 2026, suivie du scrutin départemental le 20 mai 2026, puis du scrutin national le 10 juin 2026. L’installation officielle des membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal est prévue le 25 juin 2026.



À cette occasion, le Directeur général de la Jeunesse, Alassane Diallo, a présenté les principales innovations introduites dans ce processus. Celles-ci comprennent notamment la mise en place d’un répertoire national des associations de jeunes, l’installation de comités locaux d’organisation des élections, l’organisation simultanée des scrutins sur toute l’étendue du territoire national, ainsi que la création d’un dispositif technique dédié à la gestion des contentieux électoraux.



Dans son allocution, le Directeur de Cabinet a rappelé la mission essentielle du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal : « renforcer la participation des jeunes à la prise de décision publique, favoriser le dialogue avec les autorités, les collectivités territoriales, le secteur privé, les partenaires au développement et la société civile ».



