Cheikhna Camara : un Héros sénégalais au service de la Nation, incarnation de l’honneur et du patriotisme ( Maodo Ba Doba)

Dans un contexte d’insécurité et de recomposition géopolitique sous-régionale, il est essentiel que le Sénégal se souvienne de ses valeureux et fidèles fils qui ont défendu la Patrie avec une loyauté inébranlable, notamment durant les années de braise (années 1990) marquées par des crises internes et sous-régionales.



Cheikhna Camara, affectueusement appelé « Thiekopi » par ses frères d’armes, appartient à cette génération profondément patriote, dont le sang et la chair cimentent aujourd’hui l’harmonie et la stabilité de notre Chère Nation. En effet, né en 1967 à Rufisque, Cheikhna Camara a consacré vingt-deux années de sa vie au service de la Nation sénégalaise avec une fidélité et une bravoure exemplaire.



Acteur discret mais déterminant dans le processus d’unification, d'unité et de consolidation de la paix nationale entre 1960 et 2000, il a porté l’uniforme bien au-delà du simple devoir, en véritable sacerdoce. Ainsi, son parcours incarne les valeurs fondamentales d’honneur, de discipline et de patriotisme qui font la fierté de l’Armée sénégalaise et de tout un peuple, notamment celui de Rufisque.



Issu de la classe 88-2 et membre éminent des Commandos de Reconnaissance et d’Appui en Profondeur (CRAP), il s’est illustré par sa maîtrise d’armes lourdes telles que les HK-23E, MG3, M60 et le lance-roquettes antichar LRAC F1, dans un contexte national marqué par des crises sécuritaires majeures, notamment la crise sénégalo-mauritanienne de 1989 à 1991 et la guerre en Casamance dans les années 1990 et continentale au Libéria de 1991 à 1996. Ainsi, « Thiekopi » est de cette génération héroïque qui change complètement le cours de l'histoire politique et militaire du Sénégal par leur engagement.



En effet, après une formation initiale de quatre mois à Dakhar-Bango, dans la région de Saint-Louis, Cheikhna Camara rejoint volontairement le Bataillon de Commandos, une unité d’élite réputée pour son exigence et son engagement en première ligne. Très tôt, il se distingue par son courage et attire l’attention de ses supérieurs, dont le Général Cheikh Wade.



Son parcours opérationnel débute notamment à Patassi pour une formation commando, avant d’être engagé dans plusieurs zones sensibles comme Santhiaba-Manjack, Djirak, Kadjite... Par ailleurs, il participe aux missions Béthiour I et II en Casamance contre le MFDC, s’imposant comme l’un des premiers soldats sénégalais à maîtriser le fusil semi-automatique. Durant cette période, sa présence en uniforme dans son quartier contribue également à inspirer la jeunesse rufisquoise à s’engager au service de la Nation. Au-delà de cela, sa reconnaissance héroïque vis-à-vis de ses frères d’armes est touchante, par exemple les généraux Meissa Sellé Ndiaye, Ibrahima Ndiaye Djolof, et autres comme Mbassa Sarr Fall...



Cependant, son engagement ne se limite pas au territoire national. En 1991, il est déployé à Monrovia dans le cadre de l’ECOMOG, en pleine guerre civile libérienne (1989-1996) contre The National Patriotic Front of Liberia (NPFL) de Charles Taylor et les milices de Prince Johnson. Sur des zones stratégiques comme Mount-Barclay et Kakata, il affronte des groupes rebelles dans un conflit d’une extrême violence.



De retour au Sénégal, il met à profit son expérience en anti-guérilla lors des opérations Guinarou et Foudre en 1995 en Casamance. Par conséquent, il participe activement à la sécurisation du Sud du pays face à un ennemi de plus en plus structuré. Bien qu’absent lors de l’opération « Gabou » (1998-1999) en raison d’un déploiement en République centrafricaine en 1997, il poursuit sa carrière internationale avec une mission en 2006 à Kisangani, en République démocratique du Congo, sous l’égide des Nations unies, avant de prendre sa retraite en 2010. Son engagement continue aujourd'hui auprès des populations civiles et des associations de Vétérans.



Aujourd’hui, son parcours met en lumière la nécessité pour l’État sénégalais de mieux accompagner ses anciens combattants. En effet, malgré leur contribution essentielle à la stabilité nationale et au rayonnement international du pays, de nombreux vétérans vivent dans des conditions modestes. À l’inverse, dans d’autres nations, ces héros bénéficient d’une reconnaissance durable et visible, notamment aux États-Unis, en Chine, Corée du Sud ou en Angleterre. Ainsi, Cheikhna Camara demeure un symbole vivant de bravoure, de dévouement et de patriotisme. À travers son engagement exemplaire, il représente un modèle pour la jeunesse sénégalaise et rappelle, avec force, la noblesse du service rendu à la Nation.



Merci pour tout le Service rendu à notre Grande Nation.



Maodo Ba Doba



Historien militaire contemporain,



Professeur en Études stratégiques de défense et politiques de sécurité