Attaques au Mali : le Niger accuse encore la France et se félicite «de la prompte réaction énergique» des Forces de l’AES

Le 25 avril 2026, le Mali a été frappé par une série d'attaques terroristes «coordonnées, simultanées et complexes», selon les mots du gouvernement. Ces attaques ont visé plusieurs villes stratégiques dont Bamako, Kidal, Gao. Le général Sadio Camara, figure clé de la transition et ministre de la Défense, a été tué lors d'une attaque contre son domicile à Kati.



Réagissant à cette situation, dans un communiqué publié ce 01er mai et issu de son Conseil des ministres de la veille, le Niger a encore accusé la France et Emmanuel Macron, avant de se féliciter «de la prompte réaction énergique» des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).



«Ces incursions récurrentes sont opérées avec utilisation de moyens et logistiques qui ne peuvent à n’en point douter être à la portée de ces groupuscules terroristes. C’est dire que ces entreprises funestes sont parrainées par des sponsors dont le chef de file, la France de Macron, vogue désormais dans les eaux troubles du terrorisme international, à visage découvert», peut-on lire dans la note.



Le Niger, qui dit avoir œuvré aux côtés du Burkina Faso et du Mali, s’est félicité cependant de la «coordination opérationnelle» et de la «prompte réaction énergique des unités de la force unifiée des Etats de la confédération», réaffirmant «leur détermination inébranlable à défendre la souveraineté» de leur espace confédéral.



Depuis sa prise du pouvoir par les armes en juillet 2023, le général Abdourahamane Tiani a toujours accusé la France d’être à l’origine de la déstabilisation du Sahel, allusion faite à l’intervention des occidentaux en Lybie pour l’élimination de Mouammar Kadhafi. Ce communiqué accusateur du Niger intervient aussi à la veille des obsèques, sous haute surveillance, de Sadio Camara.