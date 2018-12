​Détournement de fonds à la BHS de Matam : le chef d'agence et ses présumés complices jugés le 27 décembre

L’affaire de détournements de 100 millions de F Cfa qui a secoué la Banque de l'habitat du Sénégal (Bhs) de Matam sera devant le juge le 27 décembre 2018. Le Chef d’agence de ladite banque Ousseynou Kane, et cinq (5) autres personnes ont été interpellés pour faux et usage de faux et détournement de deniers publics.



Les mis en cause seront entendus dans le fond du dossier par le juge d’instruction, informe "L’Enquête". Le journal rapporte que le chef d’agence, M. Kane est accusé d’avoir effectué 198 virements frauduleux via des comptes qu’il ouvrait pour des tiers. Une fois l'argent reçu, les destinataires le retirent, encaissent leurs commissions puis lui reversent le reste.