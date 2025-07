Grève et critiques dirigées contre la justice : le Forum du Justiciable appelle à l’apaisement et au dialogue

La justice a besoin de sérénité



Depuis quelques jours, Dame Justice est au-devant de la scène, secouée par une grève d'une partie de ses agents et par de nombreuses critiques, parfois virulentes. Le Forum du Justiciable, qui suit cette situation avec la plus grande attention, lance un appel au calme et, surtout, à la sérénité.



Nous invitons les travailleurs de la justice, ainsi que les autorités de tutelle, à préserver le fil du dialogue, car c'est de la discussion que jaillit la lumière. Un consensus équilibré, respectueux des revendications légitimes et des contraintes de l'Etat, est non seulement souhaitable, mais indispensable dans l'intérêt exclusif du Sénégal et des Sénégalais.



Il est évident que les conséquences de ce mouvement social pèsent sur l'ensemble de la société. Les soubassements de la grève sont connus et, pour beaucoup, légitimes. Mais l'intérêt supérieur de la justice exige que les parties prenantes explorent avec sincérité les voies de convergence. Le Forum du Justiciable encourage donc les organisations syndicales et le ministère de la Justice à intensifier les échanges dans un esprit de responsabilité.



Par ailleurs, nous déplorons les critiques récurrentes dirigées contre la justice, notamment par certains acteurs politiques. Quelle que soit la gravité des critiques formulées, la justice ne doit pas être fragilisée. Elle constitue le dernier rempart de l'Etat de droit, le socle de notre vivre-ensemble démocratique, qu'il nous faut préserver à tout prix.



La justice, comme toute œuvre humaine, est perfectible. Il nous appartient collectivement de contribuer à son amélioration continue. Mais cela ne peut se faire que dans un climat apaisé, loin des invectives, des pressions et des suspicions. La sérénité, en effet, est la condition première pour garantir l'impartialité des juges. Elle les protège des émotions et des interférences extérieures.



Le Forum du Justiciable réaffirme son engagement pour une justice au service du peuple, rendue au nom du peuple et par le peuple.





Fait à Dakar le 8 juillet 2025

Le Bureau Exécutif