Semences d’arachide en retard à Ndioum Ngainthe : les paysans appellent à l’aide et interpellent Ousmane Sonko

Les paysans de Ndioum Ngainthe, dans la commune de Malem Hodar (région de Kaffrine), tirent la sonnette d’alarme. Face à l’absence de semences, ils craignent de ne pas pouvoir semer cette saison et interpellent directement le Premier ministre Ousmane Sonko pour une intervention urgente.



« Depuis le samedi 14 juin 2025, j'ai contacté tous les responsables clés du ministère de l'Agriculture Mabouba Diagne, Dr Alpha Ba, jusqu’au sous-préfet de Darou Minam 2 pour les alerter sur la situation critique des paysans de la commune de Ndioum Ngainthe (département de Malem Hodar) concernant la distribution des semences d’arachide », a confié Amdy Moustapha Diaw à PressAfrik.



« À ce jour, aucun producteur des villages de Léwé, Khourloumbé, Afé, Gouyar, Touba Fall et Darou Mbané n’a reçu le moindre kilogramme d’arachide, malgré les versements effectués à l’opérateur désigné, qui n’est autre que le maire de la commune », a-t-il ajouté.



« Nous avons déjà reçu la 5ᵉ pluie, la saison avance, nous risquons de ne rien semer cette année. Et chaque jour, on nous sert des promesses vides : dimanche dernier devait être la date limite… c’était faux. Aujourd’hui encore, aucune semence, et on nous renvoie à demain mercredi », a-t-il déploré.



Les paysans dénoncent ce qu’ils considèrent comme une complicité entre le ministère de l’Agriculture et un opérateur qu’ils jugent inefficace.



« Nous lançons un appel pressant au président Ousmane SONKO : sauvez les paysans ! Il en va de notre sécurité alimentaire, de la survie des familles rurales, et de la dignité de ceux qui nourrissent le pays », ont-ils conclu.