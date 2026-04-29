​Dialambéré : suspension d’une délibération foncière sur fond de tensions autour du projet de palmier à huile

La vague de contestation contre le projet de développement de la filière « palmier à huile » dans la commune de Dialambéré , département de Kolda (sud), connaît un coup d’arrêt temporaire. Le sous-préfet de Mampatim, Badara Diao, a en effet demandé au maire de surseoir à la tenue de la réunion du conseil municipal initialement prévue ce jeudi 30 avril 2026.



Dans une correspondance datée du 27 avril, l’autorité administrative motive sa décision par « des risques réels à l’ordre public ». Cette mesure vise notamment à prévenir d’éventuels troubles, alors qu’une frange de la population s’oppose fermement au projet et affiche sa détermination à poursuivre la mobilisation pour la préservation des terres de Sinthiangédji, site ciblé pour l’implantation du projet.



La rencontre reportée devait permettre au conseil municipal de procéder à une délibération foncière portant sur une superficie de 50 hectares au profit de la coopérative communale, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme agricole.



Face à la montée des tensions, le sous-préfet a également exprimé sa volonté de privilégier le dialogue. Dans sa note, Badara Diao s’est dit disponible pour accompagner la mairie de Dialambéré dans l’organisation de « rencontres d’échanges avec les acteurs à la base », afin de dissiper les zones d’ombre et de réaffirmer la position de l’État sur ce projet d’envergure.



Ce sursis pourrait ainsi ouvrir la voie à une concertation plus inclusive, dans un contexte où la question foncière reste particulièrement sensible et au cœur des préoccupations des populations locales.