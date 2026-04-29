​Dialambéré : suspension d’une délibération foncière sur fond de tensions autour du projet de palmier à huile

La vague de contestation contre le projet de développement de la filière « palmier à huile » dans la commune de Dialambéré , département de Kolda (sud), connaît un coup d’arrêt temporaire. Le sous-préfet de Mampatim, Badara Diao, a en effet demandé au maire de surseoir à la tenue de la réunion du conseil municipal initialement prévue ce jeudi 30 avril 2026.
Dans une correspondance datée du 27 avril, l’autorité administrative motive sa décision par « des risques réels à l’ordre public ». Cette mesure vise notamment à prévenir d’éventuels troubles, alors qu’une frange de la population s’oppose fermement au projet et affiche sa détermination à poursuivre la mobilisation pour la préservation des terres de Sinthiangédji, site ciblé pour l’implantation du projet.
La rencontre reportée devait permettre au conseil municipal de procéder à une délibération foncière portant sur une superficie de 50 hectares au profit de la coopérative communale, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme agricole.
Face à la montée des tensions, le sous-préfet a également exprimé sa volonté de privilégier le dialogue. Dans sa note, Badara Diao s’est dit disponible pour accompagner la mairie de Dialambéré dans l’organisation de « rencontres d’échanges avec les acteurs à la base », afin de dissiper les zones d’ombre et de réaffirmer la position de l’État sur ce projet d’envergure.
Ce sursis pourrait ainsi ouvrir la voie à une concertation plus inclusive, dans un contexte où la question foncière reste particulièrement sensible et au cœur des préoccupations des populations locales.
Dans une correspondance datée du 27 avril, l’autorité administrative motive sa décision par « des risques réels à l’ordre public ». Cette mesure vise notamment à prévenir d’éventuels troubles, alors qu’une frange de la population s’oppose fermement au projet et affiche sa détermination à poursuivre la mobilisation pour la préservation des terres de Sinthiangédji, site ciblé pour l’implantation du projet.
La rencontre reportée devait permettre au conseil municipal de procéder à une délibération foncière portant sur une superficie de 50 hectares au profit de la coopérative communale, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme agricole.
Face à la montée des tensions, le sous-préfet a également exprimé sa volonté de privilégier le dialogue. Dans sa note, Badara Diao s’est dit disponible pour accompagner la mairie de Dialambéré dans l’organisation de « rencontres d’échanges avec les acteurs à la base », afin de dissiper les zones d’ombre et de réaffirmer la position de l’État sur ce projet d’envergure.
Ce sursis pourrait ainsi ouvrir la voie à une concertation plus inclusive, dans un contexte où la question foncière reste particulièrement sensible et au cœur des préoccupations des populations locales.
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